Utleiemegleren: Kraftig økning i husleie

Fersk statistikk fra Utleiemegleren viser at husleieprisene har steget vesentlig i de fleste storbyer i landet.

I Oslo er det prisene for de minste leilighetene som har steget mest, og Utleiemegleren ser en økning i henvendelser fra utleiere som har en til to sekundærboliger.

Sammenlignet med januar i fjor, har prisen for en ett-roms i Oslo økt med 6,4 prosent til 10.500 kroner. Prisene for to- og tre-roms leiligheter ligger på henholdsvis 13.650 og 16.600 kroner, etter økninger på 1,2 og 3,4 prosent.

– Vi har i Oslo opplevd stor pågang fra leietakere, der også mange søker bolig langt frem i tid. Flere meglere har allerede signert kontrakt med oppstart på forsommeren. Da samfunnet nå gradvis har gjenåpnet seg, ser vi større aktivitet leiemarkedet som igjen har påvirket leieprisene. Leietakerne er nøye på pris og kvalitet på boligene da de fortsatt har et godt utvalg av boliger, sier regionssjef i Utleiemegleren Oslo, Siri Anne Bernum Halck.

– Den positive prisutviklingen har fortsatt i 2022

Sammenlignet med Oslo, har de andre storbyene i Norge opplevd en betraktelig større vekst i husleieprisene.

I Bergen kostet det i gjennomsnitt 11.700 kroner å leie en to-roms leilighet i januar. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en økning på 8,6 prosent. En tre-roms kostet i gjennomsnitt kroner 14.300 kroner. Det var en økning på 8,1 prosent fra januar 2021.

– I januar leide vi ut 45 prosent flere boliger sammenliknet med januar i fjor, en måned som var preget av nedstengning av samfunnet grunnet den daværende smittesituasjonen. Leieprisene i Bergen steg for alle typer boliger i 2021, og den positive prisutviklingen har fortsatt i 2022, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

I Stavanger kostet en to-roms 10.700 kroner pr. måned, en nedgang på 0,8 prosent fra januar i fjor. En tre-roms kostet 14.300 kroner, en oppgang på 8,2 prosent, og en oppgang på 11,6 prosent sammenliknet med januar 2020.

– Utleiemegleren Stavanger har leid ut flere store tre-roms leiligheter denne måneden i en høyere prisklasse, som forklarer litt av den kraftige økningen vi ser», sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Haug.

Kraftig opp i Trondheim

I Trondheim kostet en to-roms 11.400 kroner, etter en økning på 9,5 prosent sett mot januar måned i 2021. En tre-roms kostet 14.900 kroner, tilsvarende en økning på 9,3 prosent.

Statistikken for resten av landet ser ut til å vise lignende tilstander i resten av landet. Unntaket er derimot Romerike. En ett-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 9.300 kroner i januar, en økning på hele 24 prosent fra januar i fjor.

– Det vil fortsatt være et stort tilbud av boliger til leie på Romerike generelt, da det bygges mange nye boliger. I det siste har den største endringen vært prisoppgangen for de aller minste leilighetene. Prisøkningen på ett-roms leiligheter har sammenheng med at det har kommet en del nyoppførte ett-roms leiligheter på markedet, med god standard og meget sentral beliggenhet. Med en gradvis større gjenåpning av samfunnet fremover, er det også stor sannsynlighet for at vi får enda flere potensielle leietakere i markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.