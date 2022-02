Lånte 11 millioner på tomt verdt 200.000

Lørdag omtalte Finansavisen Henning Solberg og Christer Blomquist Bravos elleville eiendomstakster på Geilo og Norefjell – takster som deretter ble brukt til å ta opp millionlån med pant i eiendommer som ikke representerte verdiene som sto i takstene.

Nå kan Finansavisen avsløre en ny, ellevill takst- og lånekarusell knyttet til Christer Blomquist Bravo. Gjennom sitt selskap, Mason Holding, kjøpte Blomquist Bravo en tomt på 8 mål i Sortland på nordsiden av Lofoten. Mason Holding var det samme selskapet som sto bak det famøse Norefjell-prosjektet der et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) til en verdi av 100.000 kroner ble lånt opp i Hønefoss Sparebank basert på en takst på 40 millioner.

Bestilte takst fra Drammen

I 2018 kjøpte Mason Holding Sortland-tomten til en pris som ifølge grunnboken var på 800.000 kroner. Før kjøpet var registrert i grunnboken hadde imidlertid Blomquist tatt kontakt med en eiendomsmegler for å få den taksert.

– Christer Blomquist Hansen tok kontakt med meg og rekvirerte en takst. Jeg var ikke på eiendommen, men snakket med kommunen, sier takstmann Knut Falck Bergan til Finansavisen.

Christer Blomquist Hansen var navnet før han endret til Christer Blomquist Bravo. Falck Bergan sier han hadde hatt et oppdrag for Blomquist Hansen da han skjøtet over en annen eiendom i Drammen.

Lån på 8 + 3 millioner

Etter taksten tinglyste Hønefoss Sparebank samme høst et pant på 8 millioner kroner på eiendommen. Noen ganger representerer ikke lånesummen størrelsen på pantet, men i dette tilfellet tyder det på at det gjør det. For bare tre måneder senere, i januar 2019, ble det tinglyst ytterligere et pant på 3 millioner kroner fra Hønefoss Sparebank.

Det ble imidlertid ikke noen utbygging av Sortland-eiendommen i regi av Christer Blomquist Hansen. I stedet ble eiendommen ifølge grunnboken overdratt til en god venn av både Henning Solberg og Christer Blomquist Bravo, Rema-kjøpmann Flemming Hansen.

Flemming Hansen rykket ut i lokalavisene med planer om utbygging av eiendommen. Dette har imidlertid ikke skjedd.

VERDI PÅ 200.000: I andre rekke bak denne førstehusrekken mot Sigerfjordveien ligger LNF-området Christer Blomquist Bravo fikk belånt med 11 millioner kroner i Hønefoss Sparebank via en takstmann i Drammen. Foto: Google

Hønefoss Sparebank hadde fortsatt pant for 11 millioner kroner i eiendommen. Likevel er overdragelsessummen satt til 800.000 i grunnboken. Christer Blomquist Bravos selskap, Mason Holding, er meldt oppløst 19. januar 2022.

Tvangssalg med kjempegjeld

Lite tyder på at Blomquists Mason Holding gjorde opp kjempegjelden til Hønefoss Sparebank, for i juni 2020 begjærte banken tvangssalg av Sortland-eiendommen. Som medhjelper i salget ble oppnevnt advokat Morten Dragvik Elvevoll.

– Mitt oppdrag var å selge til høyest mulig pris. Jeg husker at jeg reagerte på at det var så mye hefte på eiendommen. Jeg forsøkte å få kontakt med saksøkte i tvangssalget, men det var en lite konstruktiv samtale, så jeg oppfattet at det var noe spesielt med dette. Det var en annerledes telefonsamtale enn jeg normalt har, sier Dragvik Elvevoll.