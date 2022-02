Finansdirektøren i Solon går

Finn Øistein Nordam går av som finansdirektør i Solon Eiendom, opplyses det i en børsmelding.

Det vil skje innen utgangen av februar 2022.

Fra og med 1. mars tiltrer Erik Forseth Helgesen samme stilling. Helgesen har tidligere hatt stillingen som Financial Controller i Solon.

Også toppsjefen går

For bare tre uker siden ble det kjent at også toppsjef Andreas Martinussen gir seg i selskapet.

Rett før jul ble det kjent at OBOS kjøper 49,5 prosent av Solon fra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) for 1,6 milliarder kroner.

Siraj påpekte da at oppkjøpet betyr nye retningslinjer for Solon Eiendom, som er kjent for å bygge litt dyrere boliger.

– Solon kommer til å få noen nye, tydelige føringer. Vi vil legge inn økt bruk av borettslag, så flere kan kjøpe bolig. Jeg håper det blir en folkeliggjøring av Solon, sa OBOS-sjefen.

Tilbake i desember bekreftet både SBB og OBOS at ledelsen og ansatte i Solon skulle være med videre. Avtroppende Solon-sjef Andreas Martinussen avviste imidlertid overfor Estate Nyheter at de nye eierne betyr en satsning på rimeligere boliger.

– Nei, overhodet ikke. Solon skal ha det samme fokuset fremover.