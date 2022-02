Advokat-par gjorde off market-kupp på Snarøya

Strømstangveien 46 er imidlertid av en helt annen klasse selv om eiendomsmassen med hovedhus, garasje to brygger og anneks ved vannet er av eldre årgang og trolig vil bli forsøkt revet og bygget nytt.

KJØPSOPPDRAG: Michelle Krefting i Sem & Johnsen representerte advokatparet som kjøpte strandeiendommen på Snarøya fra tre tyske søsken bosatt i Tyskland. Foto: Sem & Johnsen

Søsken-kjøp for 216,5 millioner

Nabo på den andre siden er Snorre Bentsen, som i 2005 betalte 80 millioner for Huitfeldt-familiens eiendom helt ytterst på Snarøya. Giganteiendommen er dog i en særklasse hva gjelder verdi på Snarøya.

Christine H. Thaulows bror, Fredrik Halvorsen betalte på sin side totalt 158 millioner kroner for et stort område i andre ende av Snarøya. Han har byggeplaner til flere hundre millioner kroner. Budstikka, som tidligere har omtalt Thaulows kjøp, konkluderer med at søsknene har kjøpt Snarøyaeiendommer for 216,5 millioner kroner i løpet av fem år.

Christine H. Thaulow er advokat, og jobber for Kommuneadvokaten i Oslo. Tidligere var hun tilknyttet advokatfirmaet Kluge.

Avviser selgerrelasjon

Thaulows kjøp skal ha kommet i stand etter at paret oppsøkte Sem & Johnsen med forespørsel om det var mulig å finne selgere av strandeiendom på halvøya. Finansavisen kjenner til at flere aktører skal ha vært inne og vist interesse for kjøp av Strømstangveien 46.

Normalt tinglyser eiendomsmegler en sikringsobligasjon på eiendommen ved salg. Dette er ikke gjort i dette tilfellet.

Bahr-advokat John Christian Thaulow avviser at det har vært uregelmessigheter rundt boligkjøpet, men ønsker ikke å kommentere kjøpet overfor Finansavisen. Han avviser imidlertid at det skal ha vært en relasjon mellom hans kone, Christine H. Thaulow, og de tre selgerne.

– Jeg ønsker ikke å kommentere kjøpet, sier Jon Christian Thaulow til Finansavisen.

GODT KJØP: Advokat Jon Christian Thaulows kone, Christine Thaulow kjøpte Strømstangveien 46. Foto: BAHR

– Jeg kan bekrefte at vi har representert kjøpersiden i forbindelse med transaksjonen i Strømstangveien 46. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Michelle Krefting til Finansavisen.

Krefting vil ikke svare på om selgersiden med tre utenlandskbosatte søsken var represesentert med noen profesjonell part mot luksusmegleren og det Snarøya-bosatte advokatparet på kjøpersiden.