Selvaag Bolig økte inntektene til 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Imidlertid økte også driftskostnadene i perioden, og driftsresultatet endte på 269,4 millioner kroner, ned fra 348,2 millioner i fjerde kvartal 2020.

Styret i Selvaag foreslår nå et utbytte på 3,00 kroner for andre halvår, noe som gir et totalt utbytte for 2021 på 5,00 kroner.

– Det har vært et meget godt år for selskapet med godt salg, økt aktivitet og sterke resultater. Salget i fjerde kvartal er det beste i selskapets historie, og det samlede salget for året er det nest beste i selskapets historie, sier Selvaag-sjef Sverre Molvik i en kommentar.

Selvaag Bolig igangsatte i løpet av fjerde kvartal 456 boliger. Selskapet har nå 450 boliger i salg og planlegger salgsstart av om lag 600 i løpet av første halvår.

Ved utgangen av året hadde selskapet 1.323 boliger under bygging, med en samlet salgsverdi på 6,7 milliarder kroner. 67 prosent av disse var allerede solgt ved årsskiftet.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30