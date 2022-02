Ole Halvor Svenkerud går inn som konstituert adm. direktør i Solon Eiendom, melder selskapet.

Han har til nå jobbet som driftsdirektør, og erstatter Andreas Martinussen, som blir adm. direktør i Nordr.

– Styret har gitt klare signaler om at de ønsker å satse på Solon som et selvstendig selskap, de viser sterk interesse for å bygge opp posisjonen ytterligere samt har et genuint ønske om å satse på de flinke menneskene her, uttaler Svenkerud i meldingen.

Solon Eiendom hadde sin siste dag på Oslo Børs 14. februar, etter å ha blitt kjøpt opp av svenske SBB og OBOS.