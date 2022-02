Boligprodusentene: – Vi er bekymret

Nyboligsalget var i 2021 vesentlig høyere enn igangsatte boliger, melder Boligprodusentenes Forening.

– Året starter med flere usikkerhetsfaktorer i nyboligmarkedet og vi er bekymret for hvordan de høye materialkostnadene, energiprisene, renteutviklingen og det kommende lønnsoppgjøret vil påvirke salg og igangsetting av nye boliger i 2022, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, i en kommentar.

Igangsetting

I januar viser imidlertid igangsettingen høy aktivitet i flere deler av landet, og er nå hele 72 prosent høyere enn i samme periode i 2021.

Særlig i Akershus, Østfold, Rogaland, Buskerud, Hedmark og Oslo er igangsettingen av ny prosjekter høy.

Totalt er antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode på over 26.000, noe som er 11 prosent over tilsvarende periode året før.

Nyboligsalg

Salget av nye boliger i januar 2022 var på omtrent samme nivå som i fjor, og var én prosent under januar 2021.

Totalt for de tre siste månedene er salget 17 prosent lavere enn tilsvarende måneder ett år før. For eneboliger er salget 27 prosent lavere, for småhus 41 prosent lavere, mens det for leiligheter kun ligger én prosent under.