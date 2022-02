Fotballsuperstjernen Cristiano Ronaldo har solgt luksusleiligheten han kjøpte tilbake i 2015 i Trump Tower på Manhattan i New York, ifølge Realtor.

Den gang kjøpte han leiligheten for 18,5 millioner dollar – 165 millioner kroner. Nå har han gitt slipp på boligen for bare 7,2 millioner dollar – hele 11,3 millioner lavere enn kjøpesummen – og taper med det rett over 100 millioner kroner på salget.

Leiligheten har tre soverom og utsikt ut mot Central Park. Først ble den lagt ut for 9 millioner dollar i 2019, deretter 8 millioner i 2020 før den ble solgt i november.

Flere aspekter

Dolly Lenz, sjef i Dolly Lenz Real Estate, mener den portugisiske legenden betale altfor mye da han kjøpte den.

– Det, sammen med at pandemien gjorde at meglerne ikke kunne ha visninger, gjorde at prisen falt og tapene ble så store som de har blitt, sier Dolly Lenz, konsernsjef i Dolly Lenz Real Estate.

En annen ting som kan ha lagt en demper på prisen er at sikkerhetstiltakene i tårnet er enorme. Da Donald Trump var president var Secret Service på plass i lobbyen og sjekket samtlige som gikk inn i skyskraperen.

– Du må gjennom flyplasslignende sikkerhet. Det gjør folk ukomfortable. Alt det bare for å se en leilighet, sier Jenny Lenz, eiendomsmegler i Donny Lenz Real Estate.



Ronaldo er ifølge Forbes verdens tredje best betalte atleten i verden med hele 120 millioner dollar i inntekter bare i 2021 – nær 1,1 milliarder kroner.