– Når Finn.no ikke viser noen forståelse eller tar inn over seg den alvorlige kritikken vi har rettet, så må vi ta saken videre. Derfor har vi bestemt oss for å involvere Konkurransetilsynet, sier NEF-direktør Carl Geving til DN.

I første omgang vil de be om et møte med tilsynet for å legge fram sin dokumentasjon, opplyser han. Striden handler om en ny prismodell for boligannonser lansert på Finn i januar.

– Etter vår vurdering har Finn.no misbrukt sin dominerende stilling. Vi tror det kan være i strid med konkurranseloven, og mener det nå trengs en grundig gjennomgang av konkurransemyndighetene, sier Geving.

NEF, Huseierne og Forbrukerrådet mener annonsemodellen presser meglerforetakene til å betale langt høyere priser enn før, med mindre de vil godta dårligere synlighet på annonsene.

Slår tilbake

Finn-toppsjef Eddie Sjølie har slått kraftig tilbake mot påstandene.

– Vi har i dialog med NEF blitt presentert for en del fakta og påstander som vi mener er feilaktige om de nye produktpakkene som vi lanserte i markedet 5. januar i år, sa han til DN i januar.

I et skriftlig tilsvar fra Jørgen Hellestveit, leder for Finn eiendom, sendt via senior kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad, heter det at Finn har hatt et møte med NEF, Forbrukerrådet og Huseierne, samt et eget møte med Forbrukerrådet.

Negative tilbakemeldinger

– Dette opplevde vi som konstruktivt og at dialogen var god, skriver Hellestveit.

– Per dags dato har vi fått en del negative, men også en rekke positive tilbakemeldinger fra kunder. Vi vil følge prosessen tett i tiden fremover, og agere ut ifra det, skriver han videre.

– Forbrukerrådet har uttrykt overfor oss at de har fokus på forbruker i denne saken, og ønsker at Finn og kundene sammen skal bidra til større valgfrihet for boligselger i en boligsalgsprosess. Dette synes vi er positivt, og er noe vi har sagt at vi kunne tenke oss å utforske videre i samarbeid med våre kunder, om de ønsker.

