OBOS-prisene videre opp i februar

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 1,7 prosent fra januar til februar. På landsbasis endte prisene opp 2,1 prosent.

– Boligprisene fortsatte opp, men heldigvis langt mindre enn i januar da prisene i Oslo steg med 6,9 prosent, sier sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, i en kommentar.

Boligprisene stiger vanligvis i februar, og forrige måneds økning er på linje med det OBOS-prisene i Oslo i snitt har økt i perioden 2004-2021.

Over året er Oslo-prisene opp 2,5 prosent, mens prisene på landsbasis har steget 2,9 prosent.

Lav omsetning

Ifølge Monsvold ble det omsatt færre boliger i februar i år enn i februar i fjor, men det skyldtes særlig høy aktivitet i fjor.

Sammenlignet med februar i perioden 2016-2021, var årets omsetning bare litt under gjennomsnittet for perioden.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo var markant opp til hele 39,3 prosent.

– At en så høy andel tas på forkjøpsrett tyder på at det er rift om boligene. Det var også i februar stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter, det kan tyde på at det fortsatt er få brukte boliger til salgs, sier Monsvold.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i Oslo på 78.832 kroner og på landsbasis 67.698 kroner.