– Jeg vil oppfordre de som planlegger boligsalg denne våren å ikke vente til etter påske med å få boligen på markedet. Etterspørselen etter boliger er stor nå og det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

Tenke seg om

Lauridsen anbefaler kjøpere å ta seg god tid dersom budrundene tar seg opp.

– I områder med sterk prisvekst vil jeg oppfordre boligkjøperne til å tenke seg om to ganger i hete budrunder. Historisk har det vist seg at det tar mange år å hente igjen perioder med svært sterk boligprisvekst, og det er også dokumentert at det er vanskelig å gjeninnhente prisvekst skapt av hete budrunder, sier han.



Randi Marjamaa, Nordea Iván Kverme

– Der hvor kunden har bestemt seg er det tydelig at de ønsker å handle raskt. Vi merker at det er mange som ringer oss tett opp mot visning for å få finansieringsbevis. De skal gjerne på visning samme dag eller dagen etter, og vil ha muligheten til å raskt kunne legge inn bud, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge.

Problem på lang sikt

Den sterke prisveksten kan bli et problem fremover i tid, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund. Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, omtaler utviklingen som bekymringsfull dersom den fortsetter over tid.

Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Eivind Yggeseth

– Dersom inflasjonen og rentene stiger raskere og mer enn forventet, kan økte bokostnader bli en utfordring for husholdninger med høy gjeldsgrad. Ingenting vokser inn i himmelen, heller ikke boligmarkedet. Dette bør boligkjøperne ha et bevisst forhold til, sier Geving.



Eiendom Norge tror imidlertid utviklingen vil bli mer moderat.

– Når Norges Bank har varslet flere renteøkninger i 2022 er det sannsynlig at boligmarkedet vil få en mer moderat utvikling etter hvert, avslutter Lauridsen.



Sterke OBOS-priser

Prisene på OBOS-boliger viste en oppgang på hele 6,7 prosent i januar og 2,1 prosent i februar. For Oslo var prisveksten henholdsvis 6,9 og 1,7 prosent. Denne statistikken er dog veldig volatil og har et veldig varierende statistisk grunnlag.

I fjor ble februar den sterkeste måneden noen gang målt i Oslo med 3,5 prosents boligprisvekst. I landet som sådan steg boligprisene med 2 prosent, som kun var slått av 2009, da det var en kraftig opphenting etter finanskrisen.