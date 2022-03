Utleiemegleren: Økt avkastning på boliginvesteringer

Ny statistikk fra Uteleiemegleren viser at salgsprisene på landsbasis har steget med 1,5 prosent i februar, samtidig som leieprisene har steget jevnt sammenliknet med samme tid i fjor.

Adm. direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal, forteller at dette samlet sett gir god avkastning på eiendomsinvestering.

I Oslo ser man at det er blant de større leilighetene at man har den største leieprisveksten. En 3-romsleilighet i Oslo kostet i februar i gjennomsnitt 16.436 kroner å leie i måneden. Til tross for at dette er en nedgang fra sist måned, så er det en oppgang på 2,2 prosent fra samme periode 2021.

Til sammenlikning har prisveksten på den gjennomsnittlige 2-romsleiligheten i Oslo vært på beskjedne 1,6 prosent.

– Leieprisene var stabile i Oslo i februar, med små endringer. Markedet er preget av færre boliger til salgs og til leie, noe som på sikt kan påvirke leieprisene, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Strammere i Stavanger

Til tross for at leieprisen på en gjennomsnittlig 2-romsleilighet i Stavanger stiger 6,3 prosent sammenliknet med året før, faller de større leilighetene kraftig.

I Februar lå leieprisen på en gjennomsnittlig 3-roms leilighet på 12.544 kroner kroner. Dette er en nedgang på 14,1 prosent fra januar, og en nedgang på 16,4 prosent fra samme periode måneden før.

Daglig leder for Stavanger-avdelingen i Utleiemegleren, Eirik Hauge, forteller at de fortsatt anser seg for å være i en positiv trend:

– Gjennomsnittsprisene kan variere en del fra måned til måned avhengig av standard og størrelse på de boligene som leies ut. Til tross for nedgangen for 3-roms anser vi og fortsatt å være i en positiv trend, forteller Hauge.

Han trekker frem at antallet ledige boliger i Stavanger på finn.no er ned 4,5 prosent fra sist måned, og at et fallende tilbud vil presse leieprisene opp utover våren.

– Vi ser at flere av de store bedriftene i regionen etterspør boliger til nyansatte. Vi ser også en trend at flere tar kontakt med oss for å få råd i forbindelse med investering i bolig for utleie, forteller Hauge.

Blandet i byene

I Bergen har man i februar hatt en økning i leieprisene på både 2-roms og 3-roms-leiligheter. Prisen har steget med henholdsvis 6 og 3,8 prosent sammenliknet med samme periode 2021.

I Trondheim har leieprisene på 2-roms-leiligheter falt med 9,7 prosent, mens prisene på 3-roms-leiligheter har steget med 1,4 prosent i samme periode.

– Februar måned er ofte en del roligere i Utleiemarkedet enn januar. Det er i Trondheim flest boliger som blir leid ut rundt semesterstart. Det som allerede nå merkes er etterspørselen etter bolig til sommeren. De som ønsker å leie ut en bolig fra sommeren av, kan allerede starte prosessen med å legge den ut i markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.