Rekordlavt nyboligsalg i februar

Nyboligsalget har de tre månedene (desember til og med februar) falt 19 prosent sammenlignet med de samme tre månedene året før, melder Boligprodusentenes Forening.

– Salget av nye boliger i februar 2022 er det laveste vi har registrert for februar måned og er 29 prosent under fjoråret, sier adm. direktør Per Jæger i en kommentar.

Årsaken til de svake salgstallene er en direkte følge av den voldsomme prisveksten på byggevarer og usikkerheten som krigen i Ukraina medfører.

Nedprioritert boligbygging

Boligprodusentene påpeker i tillegg at storbyene Oslo og Bergen har nedprioritert boligbygging de siste årene, og ikke regulert nok nye områder for boligbygging.

– Vedvarende lav boligforsyning i Oslo og Bergen gir stort boligunderskudd, større prispress og vil utelukke flere fra boligmarkedet. Oslo og Bergen må prioritere å få regulert flere boliger hvert år, og hastigheten på plan- og byggesaksprosessen må opp og behandlingstiden ned, sier Jæger.

Igangsetting

Igangsettingen av nye boliger er ifølge Boligprodusentene nå på et middels godt nivå.

Februar-tallene ligger hele 34 prosent høyere enn i samme periode i 2021, men Boligprodusentene påpeker at fjorårstallene var unormalt lave.

Igangsettingen de siste tre månedene (fra desember til og med februar) er 12 prosent over de samme tre månedene året før.