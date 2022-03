Har aldri sett lignende

Boligmarkedet i Storbritannia har sin sterkeste vårsesong noensinne. Prisene er rekordhøye, og det er dobbelt så mange kjøpere som det er selgere på markedet, melder Bloomberg og viser til tall fra eiendomsportalen Rightmove.

Gjennomsnittlig prisantydning har denne måneden passert 350.000 pund, for første gang noensinne. Det tilsvarer 4,03 millioner kroner.

Prisøkningen på 1,7 prosent er den største registrert i en marsmåned siden 2004.

Dessuten har Rightmove aldri før registrert et så stort misforhold mellom selgere og kjøpere – med to kjøpere for hver selger på markedet.

Raske salg

I tillegg blir hele 22 prosent av boligene som legges ut for salg, solgt i løpet av en uke. Heller ikke her har Rightmove registrert høyere tall tidligere.

I februar var boligprisveksten i Storbritannia den raskeste siden finanskrisen, ifølge boliglånsbanken Halifax.

«Med begrenset nytt tilbud og fortsatt relativt lave boliglånsrenter mistenker vi at boligprisveksten vil holde seg oppe i flere måneder ennå», sa Andrew Burrell, sjeføkonom innen eiendom i Capital Economics, til Reuters tidligere i mars.