Helene Olafsen (32) og Jørgen Nilsen (32) kjøpte tomannsboligen på Malmøya sommeren 2019, og med på kjøpet fulgte ulovlige bygg i strandsonen som paret nå er pålagt å rive.

Det er likevel håp om å få beholde noen bygninger, dersom paret sender inn nye byggesøknader, skriver VG fredag.



– Vi kom til at plattingen på stedet på 80-tallet ikke var ulovlig, men var enig med kommunen i at alle andre tiltak var ulovlige. Kommunen har imidlertid signalisert at ett av badehusene som er oppført og en brygge vil kunne godkjennes dersom det søkes, skriver seksjonssjef Odd Meldal hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i en e-post til VG.

Svindyre bøter

I oktober i fjor fikk kjendisparet pålegg om riving av brygge og bygninger. Klager førte ikke frem, og Plan- og bygningsetaten har nå slått fast at forholdene er ulovlige og tvangsmulktene satt til 20.000 kroner for hvert forhold.

Strandsonebråket inkluderer også kjendisparets nærmeste nabo på Malmøya. Det er dermed duket for vårdugnad på strandeiendommen.



– De må samarbeide med naboen. Plattingen må reduseres, de mister ett båthus og en brygge. Men de er tross alt glade for det de kan få beholde, sier parets advokat, Ingeborg Sæveraas i advokatfirmaet Lønnum DA, til VG.