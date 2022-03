– Dette har ingenting med kobling å gjøre, sier han.

– Får de ansatte noe for de pengene dere får fra Nordea?

– Nei, det er ikke lov, sier Reinnel.

Finansavisen har også snakket med daglig leder ved kontoret i Halden som hadde vinneren i 2017, da tur til New York var premie.

– Premien er heder og ære og diplom, sier Håvard Gimming Hoffstrøm.

– Og utenlandstur?

– Det har det også vært, men det har vært til alle på kontoret og da er det innenfor regelverket. Det er ingen som får noe direktebetaling, hevder han.

Gitt til enkeltpersoner

Påstandene fra de to lokale meglersjefene i Privatmegleren avviser Grethe W. Meier som «ikke riktige».

– Det har vært turer til New York, Hongkong og til Lofoten ifjor. Dette er turer som ble gitt personlig til de som vant «Årets tipser» eller andre priser, sier Grethe W Meier.



– Vi har hatt en praksis vi ikke ønsker å ha lenger, for vi tror ikke den er lovlig, fortsetter hun.

–Det er et ganske klart brudd på forskriften?



– Vi har brutt forskrift og derfor endret vi praksis. Vi var ikke klar over at vi gjorde noe som ikke var lov ved å sende enkeltpersoner på tur.

– Du har vært veldig klar på at dere ikke har brutt koblingsforbudet i Finansavisen flere ganger?

– Det har handlet om hvorvidt våre kunder har følt seg presset til å velge oss eller Nordea, det er jeg fortsatt trygg på at ikke skjer. Det vi har gjort er å premiere ansatte.

Eiendomsmeglingsutvalget som ifjor kom med sitt forslag til ny eiendomsmeglingslov vil at Finanstilsynet skal kunne gi millionbøter til de foretakene som bryter koblingsforbudet. I utredningen «Trygg og enkel eiendomsmegling» heter det:

«I praksis er det (særlig) ulovlig kobling mellom bank og eiendomsmegling man vil motvirke, dvs. tilfeller hvor banken setter som vilkår i avtale om lånebetingelser at forbrukeren velger bankens eiendomsmeglingsforetak eller hvor eiendomsmegler setter som vilkår for avtale om eiendomsmeglingstjenester at forbrukeren velger eiendomsmeglingsforetakets bankforbindelse.»

– Ikke påvirket kundene



Meglersjefen mener imidlertid premieringen ikke har hatt noe å si for kundene.

– En tur til New York med dekket opphold i potten, kan ikke det øke risikoen for brudd på koblingsforbudet?

– Det kan ha bidratt til økt fokus, men ikke at kunder har blitt presset til å ta lån i Nordea, sier Meier.

– Det er du sikker på?



– Vi har ikke pushet kundene. Jeg blir veldig overrasket om det skulle vise seg å ha skjedd. Hadde vi visst at vi gjorde noe som ikke var i henhold til forskriften, hadde vi ikke gjort det. Vi endret med en gang vi skjønte at det var galt. Men vi skjønte det altfor sent.

– Men visste dere ikke dette? Eiendomsmeglingsloven har jo fått mye oppmerksomhet de seneste årene?

– Vi visste at det ikke var lov med direktebetaling til megler for å ha skaffet lån til Nordea, men vi trodde det handlet om kontanter og ikke turer som dette, sier Meier.

Finanstilsynet vil ikke kommentere enkeltsaker, mens sier til Finansavisen at «Det ikke er anledning for eiendomsmeglere å motta økonomiske fordeler av kredittformidlingen.»

Avviser mediepress

– Dette er dyre turer?

– Ja, men det har også vært et faglig opplegg og vi har dratt til steder som New York og Hongkong fordi det er interessante byer med tanke på boligmarkedene der.

Juridisk direktør i Privatmegleren, Fredrik Poulsen, mener dette ikke handler om all medieoppmerksomheten rundt kobling de seneste årene.

– Nei, dette handler ikke om det. Jeg startet i Privatmegleren våren 2020 og bemerket meg dette etter hvert, og så det ikke var innenfor regelverket, sier Poulsen.

Uten sammenheng for øvrig skrev Finansavisen en stor sak om påstander om kobling i juli samme år, der både Privatmegleren og DNB Eiendom ble trukket frem.

2022 blir det første året på veldig mange år at Privatmegleren ikke deler ut utenlandstur til «Årets tipser».

– Vi syntes det var veldig strengt at man ikke kan dra på slike turer, men vi skjønner vi har gjort feil, sier Meier.