Nye utfordringer på Bygdøy: Spetalen har fått stoppordre

I februar fikk Øystein Stray Spetalens Bygdøynesveien 33-37 AS rammetillatelse for bygging av en tremannsbolig med underjordisk garasje. Nå har imidlertid Kon-Tiki Museet sendt bekymringsmelding på grunn av sprengningsarbeidene, og Spetalen har fått stoppordre, skriver Estate Nyheter.

Etter bekymringsmeldingen er Plan- og bygningsetaten (PBE) usikre på om sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. Samtidig vedtar PBE en tvangsmulkt på 100.000 kroner, som vil forfalle dersom arbeidet ikke blir stanset.

«Det er såpass store rystelser / vibrasjoner at både gjester og ansatte blir redde. Flere har fortalt at det kjennes ut som om det er jordskjelv. Videre må det nevnes at museet inneholder flere skjøre museumsgjenstander», skriver driftssjef ved Kon-Tiki museet, Magnus Brandsæter, i en e-post til PBE, ifølge Estate Nyheter.

Espen Lundaas i Spetalen-selskapet Ferncliff er oppgitt som kontaktperson i byggesaken, men nettstedet har ikke lykkes med å få kommentarer fra ham.

Har tatt tid

Allerede i 2004 kjøpte Spetalen tomten av Norsk Sjøfartsmuseum for 54 millioner kroner.

I 2012 ba han om innspill på byggeplanene gjennom en annonse i Aftenposten, og i 2017 fikk han endelig støtte for utbyggingen, da et enstemmig bystyre vedtok å omregulere store deler av den 18 mål store eiendommen til boligformål.

Våren 2018 sendte Spetalen inn de endelige byggesøknadene for en firemannsbolig til Oslo kommune, og fikk samme høst rammetillatelse til å starte byggingen.

For et knapt år siden, i april 2021, ønsket investoren imidlertid å gjøre endringer. De besto ifølge Estate Nyheter av en reduksjon av antall leiligheter fra fire til tre, flytting av svømmebasseng, samt etablering av kjørekulvert under terreng for adkomst til p-kjeller.

Fordi endringene var for omfattende og krevde flere dispensasjoner måtte Spetalen på nytt i fjor sommer sende inn en søknad om rammetillatelse. Byantikvaren sa da nei, og svømmebasseng ble tatt ut av prosjektet for å få dagens godkjennelse.