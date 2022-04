Bill Gates rev luksuseiendom til 460 mill.

I slutten av mars 2020 kjøpte Bill Gates (66) en luksuseiendom i strandkanten i San Diego – på Del Mar Dog Beach. Prisen skal ha vært 43 millioner dollar, som da tilsvarte 460 millioner kroner.

Selger av boligen, med seks soverom, fire bad, svømmebasseng og lang strandlinje, var Madeleine Pickens, den tidligere konen til Texas-milliardæren T. Boone Pickens.

Boone Pickens kjøpte luksuseiendommen i 2007 og satte da rekord i området, med en pris på 48,2 millioner dollar, ifølge Homes & Gardens , som fremdeles også har bilder av luksusen. 48 millioner dollar var også prisantydningen da den kom på markedet igjen i januar 2019, ifølge Wall Street Journal.

Naboene i harnisk

Til tross for at den 540 kvadratmeter store boligen holdt en utmerket standard skal den hacienda lignende boligen ha blitt revet. Nå river naboene seg i håret over alt bråket de må leve med under byggingen av den nye boligen på 560 kvadratmeter, ifølge New York Post.

En nabo har uttalt til avisen at byggingen har forstyrret husfreden, mens en annen hevder at det bråker så mye at babyen ikke får sove. En annen i det rolige strøket skal ifølge avisen ha uttalt at det har vært så mye støy at det er blitt til forargelse for hele nabolaget.

PÅ STRANDEN: Eiendommen midt på bildet, på Del Mar Dog Beach, skal angivelig bli Bill Gates nye ungkarsrede fra august. Google Foto

Ånden som går

Avisen, som også har bilder av det som skal være byggingen av den nye boligen, skriver at Bill Gates er blitt observert på tomten flere ganger og at han visstnok håper på at ungkarsredet skal være ferdig i august.

Til tross for at både Forbes, Wall Street Journal, Business Insider og en rekke andre medier har skrevet at det er Bill Gates som eier luksuseiendommen, hevder en talsmann for Gates at Bill Gates ikke er eieren, og at han aldri har vært der.

Bill Gates har både råd til å nekte og til å bygge nytt. Ifølge Forbes er han god for 136,1 milliarder dollar, tilsvarende 1.310 milliarder kroner. Hvor lenge eiendommen vil stå imot det stigende havnivået, som Bill Gates advarer om hele tiden, trenger han heller ikke bekymre seg for.