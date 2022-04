Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene.

Fra februar til mars var andelen som tror på stigende boligpriser uendret på hele 65 prosent – den høyeste andelen siden barometeret ble introdusert i 2018. Kun 7 prosent tror på prisfall.

– Boligprisveksten fikk en pangstart på nyåret ved innføring av ny avhendingslov, og prispresset ser også ut til å ha påvirket psykologien i markedet, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i en pressemelding.

Vårslipp og rentehopp

Likevel forventer han at vårslippet og utsikter til høyere rente vil dempe prisveksten utover året. Norges Bank satte som kjent opp styringsrenten på forrige ukes møte, og signaliserer ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023.

Det vil gi en boliglånsrente på rundt 4 prosent.

– Renteoppgangen vil dempe de hete budrundene vi har sett på nyåret, men neppe kneble boligmarkedet. Til tross for renteøkningene vil realrenten forbli negativ langt ut i 2023. Det er også ventet gode lønnsoppgjør og høy inntektsvekst, noe som øker kjøpekraften, fortsetter Frengstad Bjerknes.

– Med andre ord, renten settes opp fordi det går bedre i norsk økonomi. Over tid er det positivt for stabiliteten både i økonomien og boligmarkedet, og ikke minst vil det komme unge boligkjøpere til gode ved at de møter litt mer edruelige budrunder, legger sjeføkonomen til.

Få frykter for jobben

Hele 84 prosent av respondentene i NBBL-barometeret forventer nå høyere boliglånsrente det neste året. Her er det også verdt å merke seg at andelen som tror på en mye høyere rente om ett år allerede var på 17 prosent før rentemøtet i mars. Til sammenligning var tilsvarende andel på kun 4 prosent for ett år siden.

Samtidig oppgir 5 prosent av respondentene at de frykter å miste jobben det neste året.

Samlet får barometeret en ubetydelig nedgang fra 12,3 i februar til 12,2 i mars.

Forventningene til boligprisene og arbeidsmarkedet indikerer ytterligere boligprisvekst, mens forventningene til renteoppgang isolert sett taler for lavere boligpriser.