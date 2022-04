OBOS: Svakere prisutvikling enn normalt

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra februar til mars, ifølge en melding fra OBOS fredag.

– OBOS-prisene i hovedstaden flatet ut i mars. Selv om dette er svakere enn normalt for mars, så var det ikke uventet med en korreksjon etter at prisene gikk opp 8,7 prosent de to første månedene i år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 3,1 prosent. På landsbasis falt prisene 0,2 prosent i mars, mens de er 4 prosent opp de tolv siste månedene.

OBOS solgte i mars 196 nye boliger i Norge, en økning på 26 prosent fra måneden før. I slutten av februar trappet OBOS opp satsingen kraftig på nye boligkjøsmodeller som skal få flere inn på boligmarkedet. Dette resulterte i at en av tre leiligheter ble solgt med ordningen OBOS Deleie i mars.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i mars 78.373 kroner i Oslo-området og på landsbasis 67.539 kroner.

– Vi forventer at økte utlånsrenter vil dempe boligprisveksten framover. Flere boliger til salgs etter hvert som flaskehalsene på tilbudssiden blir mindre og vårslippet kommer, vil også redusere prispresset. Godt arbeidsmarked med høy sysselsettingsvekst og reallønnsvekst, trekker i motsatt retning. Det ser foreløpig ikke ut til at den tragiske krigen i Ukraina, prisvekst og varsler om høyere renter har skapt særlig usikkerhet blant boligkjøperne. Det har trolig sammenheng med at det sterke arbeidsmarkedet bidrar til at kjøperne føler høy grad av jobbtrygghet, sier Monsvold.

(TDN Direkt)