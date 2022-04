Boligprisene steg med 1,1 prosent i mars 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

I Oslo falt boligprisene 0,4 prosent nominelt.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 495 784 kroner ved utgangen av mars.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han peker på at januar og februar var preget av et svært lavt tilbud i bruktboligmarked.

– Men i løpet av mars har tilbudssiden steget og spesielt i Oslo. Akkumulert så langt i år har salgsvolumet hentet seg mye inn igjen i løpet av mars sammenlignet med tidligere år, selv om det fortsatt er betydelig lavere enn i 2021, sier Lauridsen.

I løpet av mars har det blitt lagt ut mange nye boliger for salg, og det har faktisk aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en marsmåned, påpeker Eiendom Norge-sjefen. Balansen i bruktboligmarkedet er i ferd med å bedre seg, mener han.

– Til tross for dette varsler mange av våre medlemmer om at det tar tid å få på plass tilstandsrapporter til boliger som skal ut for salg denne våren. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid, sier Lauridsen.

Spådommen

DNB Markets øynet i forkant av bolipristallene at prisveksten i mars, justert for sesongvariasjoner, endte på 0,3 prosent, ned fra 0,7 prosent i februar.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ventet også en moderasjon av veksttakten, og så for seg en sesongjustert månedsvekst på 0,5 prosent, nær Norges Banks estimat på 0,4 prosent.