Dette venter økonomene av Eiendom Norge

Kl. 11. tirsdag legger Eiendom Norge frem fersk boligprisstatistikk. Året startet friskt, med en sesongjustert oppgang på vel 2 prosent i januar. Dette brøt tydelig med mønsteret vi så siden mars og april i fjor, hvor boligprisene hadde steget med kun 0,2 prosent per måned (gjennomsnittlig, sesongjustert vekstrate).

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets venter en moderasjon av veksttakten, og ser for seg en sesongjustert månedsvekst på 0,5 prosent, nær Norges Banks estimat på 0,4 prosent.

«Balanseindikatorene tyder på at boligprisveksten har fortsatt å dempe seg», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten tirsdag.

DNB Markets øyner i forkant av bolipristallene at prisveksten i mars, justert for sesongvariasjoner, endte på 0,3 prosent, ned fra 0,7 prosent i februar.

Svake OBOS-tall

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra februar til mars.

– OBOS-prisene i hovedstaden flatet ut i mars. Selv om dette er svakere enn normalt for mars, så var det ikke uventet med en korreksjon etter at prisene gikk opp 8,7 prosent de to første månedene i år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 3,1 prosent. På landsbasis falt prisene 0,2 prosent i mars, mens de er 4 prosent opp de tolv siste månedene.