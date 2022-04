Sjeføkonom: Boligbyggere bekymret for materialtilgang

I mars måned steg boligprisene med 1,1 prosent (1,0 prosent sesongjustert) og dermed ble første kvartal historisk. Aldri før har prisene steget så mye i et kvartal, melder Eiendom Norge.

I tillegg til at etterspørselen bidrar til prisoppgang i boligmarkedet, bidrar inflasjon og økte kostnader i verdensmarkedet til at det å bygge boliger også har blitt dyrere.

Både energi og materialer koster langt mer nå.

Sjeføkonom Christian Bjerknes i NBBL forteller at kostnadsveksten imidlertid ikke ser ut til å ha lagt noen demper på boligbyggernes iver etter å bygge, fordi man henter det ut i form av økte priser.

Samtidig forteller han at de også får signaler fra bransjeaktører om at ting kan stoppe opp:

– En del boligbyggere er bekymret for å få tak i materialer

Vi snakket også om boligprisene i intervjuet og du kan se hele intervjuet med Bjerknes her:

