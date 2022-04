AF Gruppen-datter bygger boliger i Örebro

HMB Construction, et datterselskap i AF Gruppen, skal bygge 182 leiligheter og en barnehage i Örebros nye boligområde Tamarinden, ifølge en melding.

Kontraktbeløpet er på ca. 280 millioner svenske kroner, ekskl. mva, og oppdragsgiver for det nye byggeprosjektet er Tornet Bostadsproduktion AB.

Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise.

– Vi er svært glade for at vi får være med på å bygge et boligområde som setter høye mål for bærekraft på en rekke områder, forteller Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen for Sverige.

Totalt planlegges det for 700 nye boliger i Tamarinden i tillegg til barnehage og næringslokaler. HMB starter på sin del av prosjektet høsten 2022, med beregnet innflytting 2025.