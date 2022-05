Betty Whites strandvilla til salgs for 73 mill.

Den ikoniske komikeren og TV-personligheten Betty White gikk bort 99 år gammel i desember. Nå har strandvillaen hennes i Carmel i California kommet på markedet med prislapp på 7,95 millioner dollar – 73 millioner kroner.

– Til tross for at hun var en kjent person var hun veldig privat. Huset i Carmel var hennes fristed og var et av hennes favorittsteder å restituere, sier Nicole Truszkowski, eiendomsmegleren som nå selger eiendommen til Forbes.



Eiendommen ble kjøpt for 170.000 dollar – så vidt over 1,5 millioner kroner – i 1978 og går over tre etasjer. Villaen er 340 kvadratmeter stor og har fire soverom, fire bad, uteområder og store vinduer med utsikt mot Stillehavet.