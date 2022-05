Sjeføkonom: – Tiden med kraftig prisoppgang i boligmarkedet er forbi

En ny måling fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viser at troen på høyere boligpriser faller fra rekordhøye nivåer samtidig som flere forventer økt rente. NBBLs sjeføkonom, Christian Frengstad Bjerknes, tror vi går mot et taktskifte i boligmarkedet.

Taktskifte?

– Den kraftige boligprisveksten etter nyttår har sendt boligprisforventningene til rekordnivåer. April-tallene viser at tiden med kraftig prisoppgang er forbi, og at vi nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. Nivået er fortsatt høyt, men det kan tolkes som at økt rente og kostnadsnivå begynner å bite på husholdningenes forventninger, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Prisveksten ble forsterket av endringene i avhendingsloven fra nyttår og forsinkelser i boligforsyningen i årets første måneder. NBBL mener effekten har vært midlertidig og at vårslippet av boliger blir normalt. Sjeføkonomen tror renteoppgang og økt kostnadspress for husholdningene sannsynligvis vil dempe prisveksten ut året.

Færre optimister

Tallene fra NBBL viser at andelen som tror på høyere boligpriser det neste året har falt fra 65 til 58 prosent. Nivået er imidlertid fortsatt nokså høyt sammenlignet med et gjennomsnitt på 53 prosent siden barometerets oppstart i mars 2018.

Hele 90 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Kun 3,8 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året, det laveste nivået siden barometerets oppstart.