Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo-området steg 0,3 prosent til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 78.596 kroner fra mars til april, viser tall fra OBOS mandag.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i april 78 596 kroner i Oslo-området og på landsbasis.

– Det er både ventet og positivt at prisveksten roer seg etter de kraftige hoppene vi så i starten av året, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

De 12 siste månedene har Oslo-prisene steget 4,4 prosent. På landsbasis var prisene uendret på 67.509 kroner pr. kvadratmeter i april, mens de er 4,3 prosent opp de 12 siste månedene.

Fortsatt høyt volum

Sammenlignet med april i perioden 2016-21, var årets omsetning i Oslo 3 prosent under snittet for perioden. Ser vi kun på måneder da påsken falt i april, var aktiviteten 8 prosent høyere.

– Stor omsetning og flat prisutvikling henger sammen med at det er blitt lagt ut flere boliger for salg den siste tiden. Det var svært få boliger til salgs i starten av året. Samtidig har endringene i avhendingsloven skapt flaskehalser på tilbudssiden som gjør at det har tatt lenger tid enn før å få boliger ut i markedet, fortsetter Monsvold.

Øyner svakere vekst

Sjeføkonomen ser for seg svakere prisvekst fremover, og forklarer dette med økte utlånsrenter, nedgang i kjøpekraften for mange og flere bruktboliger til salgs.

– Samtidig regner vi med at et godt arbeidsmarked med stor grad av jobbtrygghet bidrar til at det blir en myk landing for boligmarkedet. Vi ser for oss en flat prisutvikling mot sommeren og moderat prisnedgang utover på høsten – i tråd med vanlig sesongmønster, sier hun.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.