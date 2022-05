Boligprisene roer seg ned

– Påsken falt i år i begynnelsen av april og dette påvirket både salg og antall nye boliger på markedet. Så langt i år er det solgt og lagt ut betydelig færre boliger enn ikke bare i 2021, men også før pandemien. Nedgangen i volum er gjeldende i nesten alle områder i Norge, men er særlig stor på Østlandet, fortsetter direktøren.

Under forventning

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i mars, ned fra 30 dager i mars. Kortest salgstid hadde Bergen og Bodø/Fauske med 15 dager, mens den var lengst i Tromsø med 39 dager.

– Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge, og spesielt i Bergen, Bodø og Oslo går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Flate sesongjusterte priser var altså svakere enn både Handelsbanken og DNB Markets hadde sett for seg i april.

«Det synes å være en bred oppfatning at den ekstraordinære veksten i første kvartal har vært drevet av endringene i avhendingsloven, som særlig slo ut i januar. Men tilbudssiden har trukket mer opp gjennom både februar og mars, og markedet ser da mindre stramt ut igjen», skrev Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i onsdagens morgenrapport.

Øyner rentebrems

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets pekte på det samme i sin morgenrapport, og tror prisveksten stopper opp utover året, først og fremst som følge av renteøkninger.

Eiendom Norge-direktør Lauridsen minnet på presentasjonen av april-statistikken også om pengepolitikkens betydning for boligprisene.

– Rentebanen Norge Bank publiserte i mars indikerer en rente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023, noe som vil dempe boligprisutviklingen fremover. Det store spørsmålet er om ikke rentebanen må økes ytterligere for å møte den stigende inflasjonen både i Norge og internasjonalt. I så vil vi trolig se en enda mer moderat utvikling i boligprisene fremover, sa han.

OBOS-moderasjon

For et par uker siden tegnet Kent Victor Syverstad, adm. direktør i Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus, bildet av et marked med langt færre på visninger og flere som må prise ned boligene sine.

OBOS-tallene som ble sluppet mandag ga også støtte til at boligprisene modererte seg i april.

– Det er både ventet og positivt at prisveksten roer seg etter de kraftige hoppene vi så i starten av året, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en kommentar.