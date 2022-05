– Rentehevingene kommer til å bite

Boligpristallene for april er ute og de viser en flat utvikling. Prisene ligger nå 6,2 prosent over fjoråret, men ser man på Oslo så er ikke lenger hovedstaden en motor, skal vi tro boligmarkedsanalytiker Mari O. Mamre. Hun kommer til studio for å dele sine tanker om april-tallene, flyttemønstre og hvorfor det legges ut så få boliger. 04.05.2022