Boligkule for Aksel Hennie

Skuespiller Aksel Hennie har solgt villaen i Halvdan Svartes gate 40, like ved Frognerparken i Oslo, for over det dobbelte av hva han kjøpte den for, skriver e24.

Hennie kjøpet boligen i 2010 sammen med sin daværende kjæreste Tone Damli for 13 millioner kroner.

Nå har Hennie ifølge en oppdatering fra eiendomsregisteret solgt den 259 kvadratmeter store villaen for 30,5 millioner kroner, skriver nettstedet.

I oktober ble det kjent at Hennie hadde bladd opp 27,25 millioner kroner for en villa på Nordstrand i Oslo.

Milliardærarving kjøpte

Det er milliardærarving Jonas Aspelin Ramm, sønnen til eiendomsmogul Jonas Gustaf Aspelin Ramm (70), og Fanny Sofie Stenmarck, som har kjøpt boligen av Hennie.

Ifølge Kapital står Jonas Gustaf Aspelin Ramm oppført med en formue på 7,40 milliarder kroner i 2021, og ligger dermed på plass 39 blant Norges rikeste.

