Boliggeneral frykter byggebrems: - Prosjekter blir lagt i skuffen

- Vi merker de ekstreme prisene vi har fått på byggevarer, vi ser at vi begynner å få mangel på arbeidskraft gjennom at vi skal få problemer med innleie og vi får renteøkningen, sier Per Jæger.

Finansavisen treffer boliggeneralen på NHOs årskonferanse, dagen etter at han overlot stafettpinnen som leder for NHO-foreningen Boligprodusentene til Lars Jacob Hiim.

Jæger skal ikke bli pensjonist på fulltid og følger markedet tett. Han frykter nå at inflasjonen, renteøkninger og presset i økonomien vil føre til en kraftig oppbremsing i boligbyggingen.

- Problemer med å få solgt

Boligprisene har så langt i år steget langt mer enn ventet, men viste tegn til å flate noe ut i april.

- Det er et problem med å få solgt boliger og det er en del prosjekter som blir lagt i skuffen i påvente av bedre tider, sier Jæger.

Han forklarer at utbyggere ikke får sikret faste priser som gjør at man kan starte salg.

- Jeg tror vi kommer til å få en relativt kraftig nedgang i salg og igangsetting av nye boliger.

I første kvartal var nyboligsalget ned åtte prosent mot samme periode i fjor. Igangsettingen lå to prosent over samme periode i fjor, men falt 33 prosent i mars måned.

Når det er usikkerhet kan man risikere at utbyggere eller entreprenører går konkurs. Jægers råd til kjøpere er klart:

- Det er viktig at huskjøperne sjekker at det stilles selvskyldnergaranti for hele beløpet hvis du skal betale forskudd på en ny leilighet.