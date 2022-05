Har knapt sett maken til nyboligsalg

Nyboligsalget i (påskemåneden) april var 29 prosent lavere enn i samme måned i fjor, melder Boligprodusentenes Forening fredag.

Dette er det laveste tallet registrert i april måned, med unntak av coronaåret 2020.



For mars og april samlet var salget 11 prosent lavere enn i fjor.

Igangsettingen i april var 8 prosent ned fra april i fjor, mens den for mars og april samlet var ned 23 prosent.

– Usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer og konsekvenser av Ukraina-krigen preger fortsatt salg og igangsetting av nye boliger. Vi må være forberedt på at denne situasjonen i boligmarkedet kan vare lenge, sier foreningens direktør Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Hyttesalget halvert

Hittil i år er 7.974 boenheter solgt, 13 prosent færre enn i fjorårets fire første måneder, mens igangsettingen av 6.589 boenheter var på samme nivå som i fjor.

Siste 12 måneder har 25.012 boenheter blitt solgt, 13 prosent færre enn i den foregående 12-månedersperioden. Igangsettingen av 25.416 boenheter var 1 prosent over de 12 foregående månedene.

For fritidsboliger ligget salget så langt i år 54 prosent under samme periode i 2021, mens igangsettingen er 6 prosent over.

5.478 fritidsboliger er solgt de seneste 12 månedene, 33 prosent færre enn foregående 12-månedersperiode. Igangsettingen av 5.709 enheter tilsvarer en oppgang på 25 prosent fra foregående 12-månedersperiode.