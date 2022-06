SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 08.30

Inntektene i det børsnoterte boligbyggingsselskapet Selvaag Bolig falt med over 210 millioner kroner til 356,2 millioner i første kvartal, og resultatet gikk ned med fra 111,3 millioner til 47,3 millioner.

Selvaag Bolig solgte boliger for over en milliard kroner i første kvartal, og har nå

boliger for over 7 milliarder kroner under bygging for første gang på to år.

Ved utgangen av kvartalet salgsgraden på 73 prosent.

Selvaag Bolig (Mill. kr) 1. kv./22 1.kv./21 Driftsinntekter 356,2 567,9 Driftsresultat 49,5 115,3 Resultat før skatt 47,3 111,3 Resultat etter skatt 37,6 76,6



Alle boliger som er under bygging er kontrahert til fastpris og påvirkes ikke av økning i

byggekostnader.

–Vi gjennomfører prosjekter som planlagt og har god kontroll på

kostnadssiden, sier adm. direktør Sverre Molvik.

Selv om det er varslet renteoppgang og økte byggekostnader for nye prosjekter,

forventer Selvaag Bolig et godt og stabilt boligmarked fremover.

– Vi lykkes med å kontrahere prosjekter til bærekraftige priser, og det er historisk lav tilbudsside i Oslo-området. Vi har cirka 400 boliger i salg og planlagt salgsstart for ytterligere cirka 500 boliger i andre og tredje kvartal.