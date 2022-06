Danmark selger luksusleilighet på Manhattan

Den 353 kvadratmeter store leiligheten ligger på 5th Avenue, en av dyreste gatene i verden. Den har kostet den danske staten drøyt en halv million norske kroner i måneden. Nå må den pusses opp for mellom 7 og 10 millioner kroner, og det mener departementet blir for dyrt.

Leiligheten ble lagt ut for salg for rundt 71,5 millioner kroner, og det skal allerede være skrevet kontrakt med en ny eier. Dermed må lederen for den danske FN-delegasjon finne seg et billigere sted å bo i storbyen der FN har sitt hovedkvarter.

Det er ventet at Danmark også skal selge eiendommer i Portugal, Italia, Tanzania og Argentina.

