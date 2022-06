Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 2 prosent fra april til mai.

For første gang i historien passerte den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-leiligheter i Oslo 80.000 kroner i mai. Snittprisen er nå på 80.179 kroner pr. kvadrat i Oslo, mens den på landsbasis er på 69.243 kroner.

– Prisene økte kraftig igjen i mai etter å ha stått omtrent stille et par måneder. Prisoppgangen var høyere enn ventet. I gjennomsnitt har prisene i mai økt med rundt en prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, i en kommentar.

Siden årsskiftet er OBOS-prisene opp 10,6 prosent, mens prisene de siste tolv månedene har steget 6,3 prosent.

For lite boligbygging

Ifølge OBOS er det ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som bidrar til å trekke prisene opp. Ikke siden 2012 har det kommet så få nye boliger ut i markedet.

– Tallene over igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til april, sier Monsvold.

I bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo var det i mai normal aktivitet, og antall omsetninger var omtrent på samme nivå som samme måned i perioden 2016-2021. Samtidig er det godt under rekordomsetningen i mai 2019.

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger, som følge av renteoppgangen og høye levekostnader, vil bremse prisveksten for boliger framover.

– Det sterke arbeidsmarkedet og stor grad av jobbtrygghet trekker i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at prisfallet blir moderat. Vi ser for oss at prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke noe i august og avta utover høsten – i tråd med vanlig sesongmønster, sier sjeføkonomen.