Nyboligsalget ned 20 prosent

• Antall solgte leiligheter er 14 263 boenheter, som er 6 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen av nye boliger i mai 2022 er 45 prosent over mai 2021. Igangsatte eneboliger er 13 prosent under, småhus er 22 prosent under og leiligheter er 117 prosent over mai 2021.

• Igangsatte av nye boliger hittil i år er 9 043 boenheter, det er 9 prosent over samme periode i 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 15 prosent under (2 057 boenheter), småhus er 15 prosent under (1 819 boenheter) og leiligheter er 39 prosent over (5 167) samme

periode i 2021.

• Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 26 183 boenheter, som er

2 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 301 boenheter, som er 1 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 866 boenheter, som

er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 15 016 boenheter, som er 15 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 1 prosent under samme periode i 2021.

• Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 094 enheter, som er 40 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

• Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 600 enheter, som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

(TDN Direkt / Finansavisen)