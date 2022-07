Solgt for 1,1 milliarder kroner

Luksusvillaen No. 15 Shouson har blitt solgt for 870 millioner hongkongdollar – rett under 1,1 milliarder kroner. Boligen er på 763 kvadratmeter og har seks soverom med svømmebasseng og hage.



Villaen ligger på sørsiden av Hong Kong Island og Shouson Hill regnes som en av byens mest eksklusive adresser. Blant andre eiendomsutvikler og milliardær Li Ka-Shing eier boliger i området.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen om boligpristallene for mai 2022.

Emperor International Holdings, C C Land Holdings, Mingfa Group International og CSI Properties er blant selskapene som har bygd det enorme huset.

Ifølge eiendomsmeglerbyrået Centaline falt salgene av luksuseiendommer med nesten 60 prosent i første halvår 2022 sammenlignet med fjoråret.

Tøft marked

I Norge er det også rift i boligmarkedet for tiden, og spesielt utleiemarkedet.

I Oslo er det 40 prosent færre boliger til leie enn på samme tidspunkt i fjor. Når en bolig legges ut til leie på Finn, går det kun en drøy uke før de markeres som utleid. Det er rekordfart.

Norges Eiendomsmeglerforbund bekymrer seg for unge boligeiere etter dagens rentedom, og advarer sentralbanken mot å gå for hardt til verks fremover.

– Dramatisk for mange unge, sier Carl O. Geving, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund.