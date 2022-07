Pris-boom på luksuseiendommer

I lang tid har russiske oligarker, oljebaroner fra Midtøsten og kinesiske milliardærer hamstret luksuseiendommer i London.

Krigen i Ukraina gjør det derimot nærmest umulig, for selv usanksjonerte russere, å selge sine eksklusive eiendommer i Storbritannia. Dette har bidratt til mangel på tilbudssiden, som igjen har bidratt til å øke boligprisene på luksuseiendommene, ifølge Reuters.

«Det har definitivt vært en rekke transaksjoner som ikke har gått gjennom, to på over 40 millioner pund», sa Charlie Willis, adm. direktør for eiendomsmegleren The London Broker, og la til at kjøperne i begge tilfeller ble rådet om å ikke gå videre med kjøpene fordi selgerne var russiske.

Pris-boom

Eiendomsmangelen har presset opp prisene i luksussegmentet i London med 4,7 prosent siden invasjonen av Ukraina, ifølge agentene Benham & Reeves.

«Markedet blir drevet av mangel på tilbud», sa Geoff Garrett, direktør hos boliglånsmegler Henry Dannell.

Antallet boligsalg i luksussegmentet i sentrale London var ned 30 prosent mellom mars og mai sammenlignet med fjoråret, men fortsatt opp på prepandeminivåer.

«Russere kjøper ikke og de selger ikke, ikke nødvendigvis fordi de ikke vil i noen tilfeller, men fordi de sannsynligvis ikke kan», sa Mark Pollack, Aston Chases medgründer.

«I begynnelsen av krigen hadde vi folk som ringte og sa: 'Har du noen russere som selger?',» sa Pollack videre.

Men han la til at flere er diskrete når det gjelder boligkjøp fra russere.

«Kjøperne våre ønsker ikke å bli assosiert med brannsalg - de vil ikke gå inn i en transaksjon som aldri vil skje».