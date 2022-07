«Godt boligsalg» for Selvaag

Selvaag Bolig solgte 139 boliger for 751 millioner kroner og igangsatte bygging av 190 boliger i andre kvartal, ifølge en børsmelding fra selskapet fredag.

I første halvår 2022 har Selvaag Bolig solgt 410 boliger for 2.152 millioner kroner.

– Boligsalget var godt i første kvartal, men andre kvartal var roligere. Totalt for halvåret var salget godt og på nivå med samme periode i tidligere år, men andelen samarbeidsprosjekter har vært høyere i år, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 120 boliger for 634 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år er nettosalget 321 boliger for til sammen 1.667 millioner kroner.

Det ble ferdigstilt 210 boliger, og overlevert 217 boliger til kjøper i andre kvartal. Hittil i år har selskapet igangsatt bygging av netto 303 boliger, ferdigstilt 284 boliger og overlevert 294 boliger til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig netto 1.342 boliger under bygging og 13 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

TDN Direkt