OBOS-prisene ned

Prisene for brukte OBOS-boliger i hovedstaten falt med 0,2 prosent fra mai til juni, ifølge en melding fra OBOS.

– Etter overraskende høy prisoppgang i mai, stod prisene tilnærmet stille i juni. Dette var som ventet, men litt sterkere enn prisutviklingen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juni falt rundt 0,5 prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Uendret på landsbasis

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 10,4 prosent, mens oppgangen de 12 siste månedene er på 8,6 prosent.

På landsbasis var prisene uendret fra mai til juni, mens de er 7,9 prosent opp de 12 siste månedene. Hittil i år er prisene opp 11,4 prosent.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i juni var på 80.046 kroner i Oslo-området og på landsbasis 69 235 kroner.

Flere bruktboliger ute

Ifølge Monsvold var det normal aktivitet i bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo i juni med 578 omsetninger. Antall omsetninger var omtrent lik som i juni i perioden 2016-2021, men samtidig godt under rekordomsetningen i juni i fjor på 627 boliger.

– Stabilisering av prisene kan ha sammenheng med at det har kommet flere bruktboliger ut i markedet etter at det har vært få usolgte boliger i Oslo siden starten av året, men rask omsetningshastighet tyder på at tilbudet fortsatt er noe lavt, sier Monsvold.

Det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som isolert sett bidrar til å trekke prisene opp. Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

Utviklingen fremover

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger som følge av at Norges Bank varsler enda raskere renteoppgang og økning i levekostnader, vil virke dempende på boligprisutviklingen framover.