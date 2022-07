Ser ny oppgang i boligprisene

Når Eiendom Norges boligpristall for juni presenteres førstkommende tirsdag, vil de vise en sesongjustert prisoppgang på 0,3 prosent på månedsbasis, anslår Handelsbanken Capital Markets.

Til sammenligning er Norges Banks forventning på 0,2 prosent.

I mai var sesongjustert boligprisoppgang på 0,7 prosent fra måneden før, en økning Eiendom Norge betegnet som overraskende.

OBOS' tall for juni viser fredag flat prisutvikling på landsbasis fra måneden før – og prisfall i Oslo.

Lite til salgs

Handelsbanken forklarer sitt estimat med at tilbudssiden fortsatt trøbler med å ta innpå etterspørselen i boligmarkedet:

«Selv om antallet boliger lagt ut for salg er tilbake på mer normale nivåer, er antallet usolgte enheter fortsatt veldig lavt. Vi regner med at tilbudssiden har vært knapp også i juni, selv om den kan ha tatt seg opp noe fra mai.»

Videre peker meglerhuset på at den gjennomsnittlige tiden det tar å selge bolig, ligger rundt rekordlave nivåer, og at det er sterk konkurranse for de få boligene som finnes på markedet.

Dessuten kom Norges Banks dobbeltheving av styringsrenten og høyere rentebane for sent i juni til å påvirke boligmarkedet i vesentlig grad denne måneden, og det må ikke glemmes at styringsrenten ble satt opp fra svært lavt nivå, heter det fra Handelsbanken.

Eiendom Norges boligpristall kommer tirsdag 5. juli klokken 11.00.