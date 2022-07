SBB selger 25 prosent av eierandelen i Solon Eiendom til Obos. Avtalen er betinget av konkurransegodkjenning, ifølge en melding fra selskapet mandag.

Kjøpesummen utgjør 818,6 millioner kroner.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, forkortet til SBB, eier sammen med Obos, Solon Eiendom. Solon Holding eier på sin side alle aksjene i Solon Eiendom.

«SBB har et sterkt fokus på å redusere eksponeringen i JV-selskaper og fokusere på sin kjernevirksomhet. Transaksjonen er nok et skritt i den retningen. Samtidig er vi glade for vårt samarbeid med OBOS, som er en langsiktig og pålitelig medlemseid boligutvikler,» sier Krister Karlsson, viseadministrerende direktør og leder for prosjekter og eiendomsutvikling i SBB i meldingen.