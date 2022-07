Glamourmodell selger leilighet i Holmenkollen

Ifølge Se og Hør kan TV-profil og glamourmodell Linni Meister avsløre at hun har solgt leiligheten på Skogen i Holmenkollåsen. Om bare en måned må Meister flytte ut av leiligheten.

Det fremgår samtidig at Meister ikke har funnet et nytt hjem til seg selv og sønnen.

Leiligheten ble lagt ut for salg i mai med en prisantydning på 6,6 millioner kroner. Se og Hør skriver videre at hun egentlig ikke ønsket å selge, men at det var en lettelse da budet kom inn.

– Morten [kjæreste] og jeg var på Farris Bad og hadde litt innabords da megleren sendte en melding om at det hadde kommet et nytt bud, skriver Meister til Se og Hør.

Kjøpte leiligheten for dyrt

Hun sier videre at hun kjøpte leiligheten litt for dyrt, men at da hun ble forelsket i utsikten klarte hun ikke å motstå fristelsen.

Leiligheten er nå solgt for 6,3 millioner kroner, altså 300.000 under prisantydning. Når Meister nå skal finne et nytt sted å bo, setter hun søkelyset mot områder litt nærmere Oslo sentrum, og førstevalget er Vinderen eller Majorstuen.