Eiendom Norge slipper klokken 11.00 tirsdag boligprisstatistikken for juni.

DNB Markets ser for seg en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent, etter mer friske 0,7 prosent i mai.

«Boligprisene har så langt fortsatt å øke sterkt tross renteoppgang og signaler om høyere renter fra Norges Bank. Vi ser det som sannsynlig at prisveksten vil dempes ytterligere fremover, og i våre prognoser har vi inne en flat utvikling utover høsten. Vi venter imidlertid ikke at prisene vil begynne å falle som følge av renteoppgangen», skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport.

OBOS-prisene før helgen viste 0,2 prosent nedgang i Oslo i juni, mens de var uendret på landsbasis.

Rekordraske salg

Handelsbanken Capital Markets er hakket mer optimistiske enn DNB Markets, med sin forventning om en sesongjustert oppgang på 0,3 prosent.

«Tilbudssiden i boligmarkedet sliter fortsatt med å henge med etterspørselen, etter vårt syn. Selv om antall boliger lagt ut for salg er tilbake til mer normale nivåer, er antall usolgte boliger fortsatt lavt. Vi forventer at tilbudet har vært tynt også i juni, selv om det kan ha tatt seg opp noe fra mai» skrev seniorøkonom Sara Midtgaard i en «preview» fredag.

«Vi merker oss også at gjennomsnittlig salgstid vaker rundt rekordlave nivåer, og konkurransen er høy om de få boligene som er på markedet. Med dette i tankene har vi regnet inn et nytt prishopp i juni, til tross for ytterligere renteøkninger og varsel fra Norges Bank om en høyere rentebane», fortsatte hun.

Norges Bank ser for øvrig for seg en sesongjustert boligprisoppgang på 0,2 prosent i juni.