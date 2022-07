– I juni satte Norges Bank opp renten med 0,5 prosentpoeng. Erfaringen fra forrige periode med renteøkninger i 2018 og 2019 er at det tar tid før de økte lånekostnadene manifesterer seg i boligprisene. Dessuten går norsk økonomi på høygir, og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, fortsetter Lauridsen.

– Høyt volum for juni å være

I juni ble 10.883 boliger solgt i Norge, er 9,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år har 49.702 boliger blitt solgt, 10,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juni ble 11.299 boliger lagt ut for salg, 4,6 prosent færre enn i juni i fjor. Hittil i år har 53.967 boliger blitt lagt ut for salg, 8 prosent færre enn i samme periode i 2021.

– Det ble solgt mange boliger i Norge i juni. Selv om det ble solgt færre enn i juni 2021 og 2020, er volumet sammenlignet med årene før pandemien stort for juni å være. Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har fortsatt å styrke seg gjennom juni, men salgstiden er mye raskere enn tidligere år – noe som gjør at antallet usolgte pr. dag er historisk lavt, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 25 dager å selge en bolig i juni, 26 dager færre enn i mai. Raskest salgstid hadde Drammen m/omegn med 15 dager, mens Tromsø hadde lengst salgstid med 29 dager.

– Veksten avtar ikke med det første

Boligprisveksten på 8,8 prosent så langt i år er betydelig over Eiendom Norges prognose på 6 prosent ved inngangen til 2022.

– Siden nyttår har makrobildet endret seg betydelig med gjenåpningen etter coronapandemien og svært sterk vekst i norsk økonomi. Oppgangen er særlig drevet av økt aktivitet i olje- og gassektoren. I tillegg har kostnadene til boligbygging fortsatt å stige på toppen av en historisk økning i 2021. Dette, sammen med den nye avhendingsloven, har forsterket de utfordringene Norge og spesielt Oslo har hatt på tilbudssiden i nyboligmarkedet, fortsetter Eiendom Norge-direktøren.

– På grunn dette venter vi ikke at boligprisveksten i Norge vil avta med det første, og det selv om styringsrenten vil fortsette å øke i høst, legger han til.

DNB spår utflating utover høsten

DNB Markets så for seg en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent i juni.

«Boligprisene har så langt fortsatt å øke sterkt tross renteoppgang og signaler om høyere renter fra Norges Bank. Vi ser det som sannsynlig at prisveksten vil dempes ytterligere fremover, og i våre prognoser har vi inne en flat utvikling utover høsten. Vi venter imidlertid ikke at prisene vil begynne å falle som følge av renteoppgangen», skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport.

OBOS-prisene før helgen viste 0,2 prosent nedgang i Oslo i juni, mens de var uendret på landsbasis.

– Høy konkurranse om få boliger

Handelsbanken Capital Markets lå inne med en forventning om 0,3 prosent sesongjustert prisoppgang, og støttet seg på at tilbudssiden fortsatt sliter med å henge med etterspørselen.

«Vi merker oss også at gjennomsnittlig salgstid vaker rundt rekordlave nivåer, og konkurransen er høy om de få boligene som er på markedet. Med dette i tankene har vi regnet inn et nytt prishopp i juni, til tross for ytterligere renteøkninger og varsel fra Norges Bank om en høyere rentebane», skrev seniorøkonom Sara Midtgaard i en «preview» fredag.

Norges Bank så for øvrig for seg en sesongjustert boligprisoppgang på 0,2 prosent i juni.