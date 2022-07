Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge lagt frem tidligere tirsdag viste 0,3 prosent prisnedgang nominelt i juni, men 0,3 oppgang sesongjustert. Dette var stort sett i tråd med forventningene.

Den underliggende veksten i boligprisene fortsetter altså, og ekspertisen mener trenden vil vare en stund fremover – til tross for at Norges Bank har varslet markant renteoppgang.

– Vi venter ikke at boligprisveksten i Norge vil avta med det første, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen da statistikken ble lagt frem.

– Det vil ta tid å fylle opp lageret

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets merker seg at antall boliger lagt ut for salg nå er tilbake på ganske høye nivåer.

«Men lageret av usolgte boliger er ennå ikke tilbake til normalnivåer. Dette er fordi det vil ta tid å fylle opp lageret. For at dette skal skje, trenger markedet mange måneder med et normalt antall boliger annonsert for salg, kombinert med et stabilt boligsalg», skriver hun i en såkalt «fast comment.»

DNB Markets påpeker at omsetningsvolumet har falt gradvis fra toppen under coronapandemien, nådd i starten av 2021.

«Sammenlignet med «pre corona» var juni en ganske aktiv måned, og etterspørselen ser fortsatt sterk ut. Gjennomsnittlig salgstid er også lav, noe som også kan tolkes som et tegn på solid etterspørsel», skriver seniorøkonom Oddmund Berg i en oppdatering.

– Kjøpesterk gruppe dominerer

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vektlegger at boligmarkedet domineres av en kjøpesterk gruppe som knapt har merket renteøkningene til nå.

– Denne gruppen er etablert i boligmarkedet med høy egenkapital etter nedbetaling av lån og sterk verdiøkning i egen bolig, og har enn så lenge ikke hatt problemer med å finansiere ny bolig til høyere prisnivå. Kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant denne gruppen har bidratt til prisveksten i 2022. Samtidig registrerer vi færre førstegangskjøpere enn på mange år, sier han.

Geving mener vi må forvente en svakere prisutvikling utover høsten når det høyere rentenivået får satt seg.

– Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån eller vurderer å ta opp boliglån. Det er ikke sannsynlig at en lavere tilbudsside trumfer renteeffekten, fortsetter NEF-direktøren.

– Høytrykk over hele landet

Leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa, tegner bildet av en travel juni, med høyt trykk fra kundene gjennom hele måneden.

– Mange tar kontakt og vil ha finansieringsbevis. Vi hadde kanskje trodd at det ville roet seg litt, men etterspørselen inn mot sommeren har vært høy over hele landet. Økte renter har ikke gitt de store utslagene så langt, men vi merker en vridning mot at flere kunder ber om lån til spesifikke boliger i stedet for å be generelt om finansieringsbevis, sier hun i en kommentar.

Marjamaa trekker også frem et fortsatt sterkt jobbmarked som en viktig, etterspørselsdrivende faktor.