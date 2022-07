Fisher Island har i årevis vært USAs rikeste postnummer, og er i dag nummer fem på listen. Øyen, som kun kan nås via helikopter eller båt har 800 boliger, med Oprah Winfrey og Boris Becker blant eierne.

I flere år hadde den norske milliardæren Michael Stang Treschow en enorm leilighet på øyen, men solgte den i fjor til rundt 100 millioner kroner.

Nå har øyens 12 siste hus blitt lagt ut for salg, og prislappen er på over 330 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

Dette får du

Herskapshusene er på over 900 kvadratmeter, noe som gir en kvadratmeterpris på rundt 330.000 norske kroner. Stilen er inspirert av «moderne toskanske eiendom» og er designet av Portuondo Perotti Architects.

LUKSUS: Byggingen av husene har ennå ikke har startet, og kjøperne kan kan ha betydelig innspill til utformingen. Foto: Fisher Island Holdings, LLC

Villaene har potensial til å bli de dyreste eiendommene på øya, og er det siste partiet med eneboliger som kan bygges, ifølge utvikleren.

– Minst fire av boligene er allerede solgt og det er flere salg som forhandles for øyeblikket, sier Heinrich von Hanau i Fisher Island Holdings.

Hvert hjem vil komme med et spa med badstue og dampbad, sammen med utendørsbasseng og hovedsoverom med to bad og walk-in-garderobeskap.

Skyhøy prisvekst

I første kvartal 2022 var mediansalgsprisen på øyen opp nær 40 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens antall dager på markedet stupte med 35 prosent.

TOPP FEM DYRESTE: Fisher Island som er USAs femte dyreste postnummer, for øvrig ble Donald Trump nektet å flytte dit. Foto: Dreamstime

Selv i et så hett boligmarked er husene ambisiøst priset, gitt at dollarens nåværende styrke kan danke ut utenlandske kjøpere. Stigende renter og et volatilt globalt aksjemarked kan påvirke salget.

Men mannen bak flere nylige luksusleiligheter på øyen, Von Hanau, er ikke bekymret:

– Vi har å gjøre med en prosent av de en prosent rikeste, som uansett vil ha råd til denne typen hjem, sier han.