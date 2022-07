Mangemilliardær kjøper eiendom for 500 millioner dollar

Amanico Ortega grunnla klesmerket Zara i 1975, og er i følge det amerikanske økonomimagasinet Forbes god for nesten 600 milliarder norske kroner.

Torsdag blir det kjent at Ortega har kjøpt leilighetsbygningen Dutch 19 på Manhattan i New York. Ifølge Bloomberg har bygningen 64 etasjer og er stappfull av luksusleiligheter. Kjøpesummen endte på heftige 500 millioner dollar, som tilsvarer om lag 5 milliarder norske kroner.

Kjøpet ble gjort gjennom holdingsselskapet Pontegadea, der Ortega er majoritetsinteresse med en eierandel på 59 prosent. Tidligere i år kjøpte selskapet en eiendom i Glasgow for over 2 milliarder kroner, samt Rotal Blank Plaza i Toronto for over 9 milliarder kroner.

Diversifiserer porteføljen

Til tross for en stor eksponering mot eiendomssektoren, har Ortega økt diversifiseringsgraden til holdingsselskapets investeringsportefølje.

Pontegadea har nylig investert i diverse fornybarprosjekter, og kjøpte i fjor en eierandel i det portugisiske energiselskapet REN. Selskapet har også posisjoner i den spanske nettoperatøren Red Electra og energiselskapet Enagas.



Ortega er Spanias rikeste person, og rangeres av Forbes som verdens tjuetredje rikeste.