Den nåværende rekorden er på 39 millioner kroner. Det var opprinnelig to separate leiligheter i en tomannsbolig, som nå brukes som én boenhet.

Betydelig påkostet

Leiligheten ble opprinnelig kjøpt av Jessen i 2010 som et oppussingsobjekt, og byggeprosessen tok ifølge salgsoppgaven hele åtte år.

Den ble «gjennom en møysommelig byggeprosess ferdigstilt med bruk av eksklusive materialer og gjennomtenkte løsninger, og leiligheten fremstår moderne, men har samtidig beholdt sitt klassiske særpreg», står det videre.

Benum opplyser at Jessen har oppgradert for godt over 40 millioner kroner, og at det dermed ikke er snakk om noen fortjeneste ved salget.

– Det som slår meg, er at eier har vært veldig «hands on» og interessert i prosessen gjennom åtte år. Han har vært engasjert og ikke sittet og ventet på ferdigstillelse, uttalte Benum til Nettavisen da boligen ble lagt ut for salg i fjor.

EGEN VINKJELLER: En fremtidig kjøper vil kunne nyte noe godt i glasset i sin egen private vinkjeller, som har plass til over 2000 vinflasker. Foto: Stian Hatling

En fremtidig kjøper vil kunne boltre seg på romslige 404 kvadratmeter over to plan.

Boligen innehar også blant annet en spaavdeling med motstrømsbasseng og jacuzzi, integrert lydanlegg i vegger og tak, og privat heis fra garasjen opp til leiligheten.



I underetasjen er det også en egen vinkjeller med plass til over 2000 vinflasker.

Milliardformue

Selv om boligen er påkostet for godt over 40 millioner kroner, og nå selges for "bare" 42,5, har Jessen likevel nok til salt i grøten i tiden fremover. Forretningsmannen bikket nemlig nylig en milliard i formue, og er med det inne på en 375. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

BLANT NORGES RIKESTE: Thomas Johan Jessen er Norges 375. rikeste person ifølge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Foto: LinkedIn

Forretningsmannen startet i Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva i 2007, og har som Witzøes høyre hånd vært med på å bygge enorme verdier innen sjømat fra hovedkontoret i Trondheim.

Han har også opparbeidet seg en eierandel i Witzøes holdingselskap Kvarv, hvor verdiene har vokst betydelig, godt hjulpet av kursutviklingen i deres største investering SalMar.

Ikke bekymret for høyere rente

Selv om boligsalget lar vente på seg, og boliglånsrenten er på vei oppover, er ikke Benum særlig pessimistisk av den grunn.

– Boligkjøpere som har råd til leiligheter i dette segmentet har stort sett pengene tilgjengelig uansett, og er dermed mindre påvirket av rentenivået enn for eksempel de som skal kjøpe seg sin første bolig, forteller han.

– Det tar også generelt litt lenger tid å selge dyre boliger, enn de typiske «brød-og-melk-boligene», forklarer han videre.

– Vi så for oss at dette ville ta alt fra et par måneder, til et par år, så det tar den tiden det tar, avslutter megleren.