Leieprisene har steget 40 prosent på ett år

Leieprisene for bolig i USA nådde nok et rekordhøyt nivå i juli. Den månedlige median husleien for en ett-roms leilighet i USA er nå 1.450 dollar, omtrent 14.200 norske kroner, ifølge Zumper's National Rent Index. Medianprisen er hele 11 prosent høyere enn for ett år siden.

Indeksen analyserer leiedata fra over én million aktive leieannonser over hele USA og beregner medianen for månedlig leiebeløp.

Den dyreste byene å leie i er New York, der prisen for en ett-roms leie nådde nok et rekordhøyt nivå i juli. Medianen ligger nå på hele 3.780 dollar i måneden, omtrent 37.000 norske kroner etter dagens kurs. Prisene har økt 5 prosent fra forrige måned og hele 41 prosent fra juli i fjor. Rapporten viser at folk flytter til New York City i en raskere hastighet enn før pandemien.

I den nest dyreste byen San Francisco har leieprisen økt 3,3 prosent fra juni til 3.100 dollar i måneden og i tredjeplassen San Jose har prisene økt 5,4 prosent til 2.710 dollar.

Potensielle kjøpere velger å leie

Etterspørselen etter boligkjøp synker, selv om landet står overfor en pågående boligmangel, skriver Zumper.

Takket være raskt økende renter, uteblir mange potensielle kjøpere på markedet, noe som fører til økt etterspørsel etter utleie. I tillegg velger leietakere rimeligere nabolag, henter inn romkamerater og flytter til og med tilbake til foreldrene for å spare penger.